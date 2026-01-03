“Las corrientes” se exhibe en el Cine Gaumont

Tras una destacada trayectoria en festivales internacionales, Las corrientes —tercer largometraje escrito y dirigido por la cineasta argentina Milagros Mumenthaler, protagonizado por la mendocina radicada en París Isabel Aimé González Solá— llega al Cine Gaumont.

La película tuvo su premiere mundial en la sección oficial competitiva del 50° Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y fue distinguida con el Premio RTVE en la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Su recorrido incluyó, además, festivales de referencia como el New York Film Festival, Busan y Viennale, entre otros, y fue una de las películas más votadas en los rankings internacionales que exponen las mejores películas del año, confirmando su lugar como una de las obras más destacadas de 2025.

SALA Y HORARIOS

Cine Gaumont

Viernes 2 al miércoles 7 de enero

20:15 HS

