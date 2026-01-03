Paseo náutico, para ver La Boca desde el Riachuelo

Paseo náutico por el Riachuelo. Esta experiencia invita a descubrir La Boca desde una perspectiva diferente a través de un recorrido guiado en embarcación por el Riachuelo. El paseo parte desde la Vuelta de Rocha y llega hasta el histórico Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, permitiendo conocer la historia del barrio y disfrutar de vistas panorámicas. La actividad exige del uso de chaleco salvavidas y, por temas de seguridad, no se permite que menores de 10 años se suban a las embarcaciones.

Para registrarse, los interesados deben ingresar a los enlaces correspondientes, disponibles a través de la web. La inscripción no garantiza la participación, ya que todas las propuestas cuentan con cupos limitados. Una vez realizada la anotación, la confirmación será comunicada de manera telefónica a cada participante.

