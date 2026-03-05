Prohíben el uso de celulares en las escuelas secundarias

Para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, la Ciudad prohibió el uso de celulares en las escuelas secundarias. Según la nueva normativa, el acceso a estos dispositivos queda restringido y cualquier actividad pedagógica digital deberá realizarse exclusivamente con equipos de la institución y bajo supervisión docente.

La regulación de uso de celulares, implementada por el Gobierno de Jorge Macri en agosto de 2024, fue el primer paso. Sobre esta base la Ciudad avanzó ahora con una normativa más estricta con la prohibición en todos los niveles y en todos los ámbitos escolares.

Es para escuelas públicas y privadas y tanto para estudiantes como docentes; cada colegio deberá definir si se pueden usar los celulares en los recreos. Únicamente se utilizarán en las aulas computadoras para actividades educativas.

La resolución establece:

Nivel Inicial y Primario: está prohibido el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante toda la jornada, incluido los momentos de recreación, el comedor y otros espacios.

Prohibición durante las clases: se prohíbe el uso de celulares inteligentes y dispositivos digitales personales durante el dictado de clases en el Nivel Secundario. La medida alcanza tanto a estudiantes como a docentes frente a alumnos. Las actividades digitales serán exclusivamente con equipamiento institucional y planificación docente.

Recreos y otros espacios: tanto en nivel Inicial como en Primaria no se permite su uso en los recreos ni en el comedor. En el nivel Secundario cada escuela deberá definir pautas institucionales para los recreos, promoviendo propuestas activas, deportivas y artísticas.

Excepciones: se contemplan casos de discapacidad, enfermedad o necesidades específicas de apoyo.

Relacionado