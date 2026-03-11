All Boys presentó un amparo para frenar la demolición en el ex asilo Rocca

Esta mañana, grúas del gobierno porteño iniciaron la demolición de las altas paredes que encierran al predio del ex asilo de menores Rocca, lugar que la Legislatura, en primera lectura de la futura ley, había aprobado ceder a All Boys, en noviembre del año pasado. El club presentó un recurso de amparo.

A través de redes sociales, All Boys repudió “enfáticamente este accionar y convocamos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dialogar sobre dicha situación y encontrar las vías para su resolución“.

Según la versión de la entidad de Floresta, el inicio de la demolición “no se corresponde con el plan de trabajo que se viene realizando en conjunto con el Poder Legislativo de la Ciudad, el cual tampoco se encuentra al tanto de lo sucedido“.

Horas más tarde, All Boys difundió un comunicado en el que dice textualmente:

“Informamos a toda la masa societaria que desde la Comisión Directiva del Club Atlético All Boys ya fue presentada una medida cautelar frente al Juzgado Contencioso Administrativo de la Ciudad, solicitando a la Justicia que frene el avance de la obra. Desde el club reafirmamos nuestro compromiso para transformar este predio en un espacio fundamental para el desarrollo social, deportivo y comunitario destinado a la contención, integración y acompañamiento de las personas que conforman nuestro querido barrio“.

Relacionado