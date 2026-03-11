Más de 1.300 personas en la Expo Empleo Barrial, en Caballito

Se realizó en el Club Italiano de Caballito (Comuna 6) la primera edición 2026 de la Expo Empleo Barrial, una iniciativa desarrollada por la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad, en la que participaron más de 1300 personas

En esta oportunidad participaron 20 empresas que pusieron a disposición más de 400 ofertas laborales en rubros administrativos, técnicos, comerciales, gastronómicos y de servicios, entre otros.

La Expo Empleo Barrial tiene como objetivo impulsar la inserción laboral generando un puente directo entre quienes buscan trabajo y las empresas que necesitan incorporar personal. Durante la jornada, las empresas contaron con stands propios, recibieron currículums y realizaron entrevistas a los candidatos previamente convocados.

En esta edición participaron empresas como GEDCO, McDonald’s, CAT Technologies, Hipódromo de Palermo, Grupo L, SAI Medicine, Rapanui, Parque de la Costa, Más Cobranzas, Mostaza, Norimoto, Corporix HR, Global Worker, Besser Weiss, Il Quotidiano, Gestam, Indaltec, Cazadores, Grupo Bistro y Pullmen.

Entre las búsquedas se encontraron perfiles como operador/a telefónico/a de contact center y cobranzas, telemarketers, gestor/a telefónico/a de cobranzas, ayudante de cocina, personal gastronómico, bachero/a, camarero/a, runner, recepción/hostess, valet parking, cadista, soporte técnico, técnico/a de mantenimiento edilicio Jr., vendedores/as, personal de maestranza, oficial y medio oficial albañil y oficial plomero, entre otros.

