La cumbia de los ’90 vuelve al escenario, en el Palacio Libertad

En el ciclo Esenciales del Palacio Libertad, tendrá lugar un concierto muy especial, dedicado a las canciones más representativas del género tropical que provocaron furor en la década de 1990 y que aún hoy siguen en la memoria colectiva.

Con la dirección y arreglos de Pablo Salzman y un grupo estable, se hará un recorrido por célebres temas tropicales, cantados en esta oportunidad por Alejandro Viola, Sofía Gazzaniga, Julián Rubino y Celeste Martino.

El conjunto está integrado por Manuel Bohorquez en percusión, Leandro “Pitu” Marquesano en acordeón, guitarra y teclado, Agostina Bertozzi en percusión, Eze Giraldez en guitarras, Dan Hakim en batería, Coqui Di Doménica y Látigo en trompeta, Laura Molina en trombón, Pablo Pupillo en piano y Cele Soda en percusión.

Entre otros temas inolvidables, sonarán Cómo te lo digo, Mentirosa, Pega la vuelta y La ventanita, y también habrá un medley con canciones de Ricky Maravilla, Pocho La Pantera, Gladys y Sebastián.

La función del sábado 14 se transmitirá en vivo por nuestra radio online.

Funciones

Sábado 14 de marzo, 20 h

Domingo 15 de marzo, 19 h

Reserva de entradas La actividad es gratuita y requiere entradas. La reserva previa se podrá gestionar de manera virtual en esta publicación a partir de dos días antes del día de la actividad correspondiente, a las 14 h, hasta agotar el cupo disponible. Podrán solicitarse hasta dos entradas por persona (inclusive menores de edad, que en todos los casos deberán ingresar en compañía de un adulto). Cuando el cupo para la actividad se alcance quedará deshabilitada la opción de completar el formulario. Completado el formulario, el público deberá presentarse el día de la actividad, a partir de las 14 h y hasta una hora antes del inicio, en la boletería (mostradores de planta baja), para retirar las entradas físicas con las cuales acceder a la sala. Por otra parte, habrá un cupo de entradas que se entregarán de modo presencial en la boletería, el mismo día de la actividad desde las 14 h. Estas entradas se habilitan hasta agotar la capacidad de la sala. Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: [email protected]

