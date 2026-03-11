Recuperan un viejo cine en Saavedra: el Teatro Cabildo, ahora es Sala Lúcida

El próximo jueves 12 de marzo a las 20 hs. se inaugura Sala Lúcida en el barrio de Saavedra (Cabildo 4740), y con ella se abre un nuevo multi espacio: una sala de cine independiente y lugar de experimentación dedicado al cruce entre audiovisual, artes escénicas. música y tecnologías inmersivas.

La película elegida para la ocasión es el reestreno de “Un fueguito, la historia de César Milstein“ con dirección de Ana Fraile.

Este documental fue el primero de la productora Pulpofilms y se acerca a la figura del premio Nobel Dr. Cesar Milstein: un científico apasionado, curioso y pionero de la biotecnología. A través de testimonios de personas clave en su vida, la película recorre sus viajes, descubrimientos y desafíos dentro del mundo de la ciencia. Un retrato íntimo sobre el conocimiento, la curiosidad y la intensidad de vivir.

Sala Lúcida es un espacio impulsado por Pulpofilms y Seirenfilms , dos productoras audiovisuales con trayectoria en el diálogo entre cine, investigación, prácticas artísticas y experimentación tecnológica.

Ubicada en el antiguo Teatro Cabildo (Cabildo 4740), en la ciudad de Buenos Aires, Lúcida recupera una sala con historia para transformarla en un lugar de exhibición, formación y desarrollo de proyectos audiovisuales, escénicos e inmersivos.

El proyecto articula producción, programación y formación en colaboración con instituciones culturales, festivales, universidades y espacios independientes.

Lúcida no funciona como una sala tradicional, sino como una infraestructura adaptable al servicio de la creación contemporánea.

En su desarrollo, contará con una sala de cine, una sala inmersiva y un escenario flexible para teatro y música.

Relacionado