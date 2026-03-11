11 de marzo de 2026

NOTAS RELACIONADAS

Macri visitó al plantel del Club 17 de Agosto, de Villa Pueyrredón, que jugará la Libertadores de Futsal

La Bocina 21 de mayo de 2025 0
Privatizan un sector del Parque Sarmiento

La Bocina 1 de noviembre de 2023 0
En la Expo Empleo Barrial, se ofrecerán más de 300 puestos laborales

La Bocina 10 de julio de 2023 0

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

Recuperan un viejo cine en Saavedra: el Teatro Cabildo, ahora es Sala Lúcida

La Bocina 11 de marzo de 2026 0
El gobierno porteño quiere controlar a sus empleados, desde sus celulares; rechazo de ATE

La Bocina 11 de marzo de 2026 0
Recitales para celebrar el cumpleaños de Piazzolla, en Parque Centenario y la Usina del Arte

La Bocina 11 de marzo de 2026 0
Controles gratuitos, para prevenir el Glaucoma

La Bocina 11 de marzo de 2026 0