La sociedad entre Adorni y su señora, se fundó en 2024 La Bocina 1 de abril de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/04/adorni-sociedad-desde-2024.mp3 POPURRÍ XL – 01/04/26 Relacionado Post navigation Previous: Colectivos más caros y con menos frecuencias, porque el gobierno nacional no les paga subsidioNext: MALVINAS, 1982. La plaza de la vergüenza NOTAS RELACIONADAS Se vienen las transferencias sin alias, “de teléfono a teléfono” La Bocina 2 de abril de 2026 0 Colectivos más caros y con menos frecuencias, porque el gobierno nacional no les paga subsidio La Bocina 1 de abril de 2026 0 Por qué el porcentaje de pobreza del INDEC está “dibujado” La Bocina 1 de abril de 2026 0