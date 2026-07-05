“Mbappé es sobrador… pero no tiene una foto con Trump”

Así como lo ves, soberbio, agrandado, infumable, sobrador, detestable, no saludando rivales, riéndose en la cara de los paraguayos, y ganándose la puteada de muchos, no tiene una foto con Trump.

¿Quieren hablar de futbol o de otra cosa?

Les conviene hablar de fútbol.

Entonces: si, hablemos de fútbol. Se bancó el partido. Fue al frente. Fue el mejor de su equipo. Demostró caracter en el partido más difícil de su selección.

Disfrutemos sin termismos berretas. Que cuando no esté más se lo va a extrañar.

Crack. Como Messi. Como Cristiano. Como muchos.

La vida es corta para odiar a jugadores como Mbappé. Bastante todos los fines de semana con tener que padecer a los de All Boys.

Ganó Francia. Está en cuartos. Se metió entre los 8 mejores otra vez.

Pero sigue siendo segundo.

Rodrigo Ferreiro

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