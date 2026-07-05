5 de julio de 2026

NOTAS RELACIONADAS

05-comercio

Por el aguinaldo, crecieron las ventas en comercios barriales (pero poquito): +0,9%

La Bocina 5 de julio de 2026
18-milei adorni

Adorni no puede salir del país; pronto sería llamado a indagatoria

La Bocina 4 de julio de 2026
fabrica autos

La industria automotriz se desangra: produjo casi un 19% menos que en 2025

La Bocina 4 de julio de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

05-comercio

Por el aguinaldo, crecieron las ventas en comercios barriales (pero poquito): +0,9%

La Bocina 5 de julio de 2026
candelaria

La Candelaria celebra el Día de la Independencia

La Bocina 5 de julio de 2026
mbappe

“Mbappé es sobrador… pero no tiene una foto con Trump”

La Bocina 5 de julio de 2026
18-milei adorni

Adorni no puede salir del país; pronto sería llamado a indagatoria

La Bocina 4 de julio de 2026