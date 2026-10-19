“Con el PRO gobernando la Ciudad, aumentó la población de las villas” La Bocina 19 de octubre de 2026 1 minute read File source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villamiseria5.JPG https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/vanina-biasi-el-pro-multiplico-la-poblacion-en-villas.mp3 POPURRÍ XL – 19/10/26 Relacionado Vea también... “Los operativos en las villas son una estrategia para captar votos” Jorge Macri y las narrativas contra las villas en CABA: qué muestran los datos CORONAVIRUS. Conformaron comité de crisis para prevenir contagios en la población carcelaria Comunas del Oeste y el Sur (del PRO) denuncian “discriminación” por parte del gobierno (PRO) Post navigation Previous: Sólo 6 medicamentos quedaron en el Plan RemediarNext: Araóz y Ziembrowski esperan a Godot, en el Teatro Alvear NOTAS RELACIONADAS Karina Milei celebró el vaciamiento de la cárcel de Devoto (pero hay presos adentro) La Bocina 20 de octubre de 2026 Sólo 6 medicamentos quedaron en el Plan Remediar La Bocina 19 de octubre de 2026 En 9 meses, más de 145.000 trabajadores pidieron el seguro por desempleo La Bocina 19 de octubre de 2026