Sólo 6 medicamentos quedaron en el Plan Remediar La Bocina 19 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/plan-remediar-sonia-tarragona.mp3 POPURRÍ XL . 19/10/26 Relacionado Vea también... “Si con este plan, sólo el 20% está bien, la economía no se sostiene” ¿Quién se ocupa de esas familias que quedaron con lo puesto…? Los medicamentos aumentaron mucho más que la inflación: le ganan por goleada a las jubilaciones Luchar contra el cáncer… y contra la falta de medicamentos Post navigation Previous: En 9 meses, más de 145.000 trabajadores pidieron el seguro por desempleoNext: “Con el PRO gobernando la Ciudad, aumentó la población de las villas” NOTAS RELACIONADAS Karina Milei celebró el vaciamiento de la cárcel de Devoto (pero hay presos adentro) La Bocina 20 de octubre de 2026 “Con el PRO gobernando la Ciudad, aumentó la población de las villas” La Bocina 19 de octubre de 2026 En 9 meses, más de 145.000 trabajadores pidieron el seguro por desempleo La Bocina 19 de octubre de 2026