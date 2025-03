La hinchada de All Boys no podrá ingresar con banderas largas y bombos

Se informa a todos los socios y socias del Club Atlético All Boys que con motivo de los incidentes ocurridos en la tribuna Chivilcoy durante el encuentro disputado entre nuestra institución y el club Atlético Colegiales, el Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires le exigió al Club Atlético All Boys la instalación de 13 cámaras en el sector del bajo tribuna de la popular local, lo cual significa también la actualización de los monitores y servidores para poder dar soporte tecnológico necesario.

En tal sentido, y hasta tanto no se encuentren instaladas y operativas, no se podrán ingresar tirantes, banderas largas, telones ni elementos de percusión en dicha tribuna. Desde el Club estamos trabajando para poder cumplimentar con el requerimiento mencionado.

Club Atlético All Boys

