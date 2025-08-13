La ayuda estatal para alumnos de escuelas privadas, se extiende hasta diciembre de 2025

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación de la Nación, resolvió extender el Programa de Asistencia Vouchers Educativos hasta diciembre de 2025. Requisitos para acceder al beneficio.

El subsidio estatal está disponible para alumnos de hasta 18 años, que estudian en instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75 % de aporte estatal.

En tal sentido, es de suma trascendencia que los adultos responsables de los jóvenes que concurren al aula, además de tener todos y cada uno de los datos personales como del grupo familiar correctamente ingresados y actualizados a la base de datos de Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), las personas deben cumplir con tres fundamentales y básicos requisitos para llegar a tal instancia y, poder ser evaluados por mencionado organismo nacional para hacerse del voucher educativo.

¿Qué requisitos deben formalizar los adultos responsables para que los niños y adolescentes cuenten con el voucher educativo?

Ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con residencia legal en el país de al menos 2 años es fundamental. Además de:

Tener DNI válido.

válido. No superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) de ingreso familiar.

Completar la encuesta obligatoria en la plataforma al momento de la inscripción.

¿Quién cobra el beneficio del Voucher educativo?

La persona autorizada a cobrar el Voucher educativo depende de la situación registrada en ANSES. En tal sentido, las situaciones a tener en cuenta tal como se expresa en la web oficial del organismo son:

Si hay un solo responsable parental, esa persona cobra.

Pero, si hay dos adultos responsables, se dirime de la siguiente manera:

Cobra quien conviva con el estudiante.

Si ambos conviven, cobra la madre, salvo que solo uno tenga medio de pago registrado.

Si hay tutores, cobra quien esté a cargo del estudiante.

