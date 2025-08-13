Nuevo paro en el Hospital Garrahan: “la solidaridad social con nuestra causa, es contundente”

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), con la Junta Interna de ATE, Autoconvocados y demás sectores del hospital, realizan desde las 7 de la mañana de este miércoles 13 de agosto un nuevo paro de 24 horas, que incluye la realización de una asamblea de todo el equipo de salud del Garrahan a las 13 horas, “para votar los pasos a seguir en las próximas semanas” en la lucha que llevan adelante por “una recomposición salarial que frene las renuncias, con salarios que comiencen en el monto de la canasta básica familiar“.

Antes, a las 11 horas, APyT participará de “una protesta frente a la sede de Unión Personal (UP), la obra social de los trabajadores estatales, incluyendo los del Garrahan“, en su sede central de Tucumán 949 (CABA). Fuentes sindicales del hospital explicaron que “la obra social UP cobra abusivamente copagos a quienes no son afiliados al gremio UPCN”, sindicato que además genera el repudio de las y los trabajadores del Garrahan por acordar paritarias “a la baja” con el gobierno nacional y por lo tanto responsables también por los bajos salarios en el hospital.

Mediante un comunicado, la secretaria general de la APyT, licenciada Norma Lezana, analizó la situación que se atraviesa en el Garrahan, donde “la media sanción en Diputados fue un paso adelante muy importante de una agenda que instalamos los trabajadores del hospital, los familiares y la solidaridad social que nos acompaña. Ahora esperamos que el Senado nacional no dilate la convocatoria a sesión para tratar la Emergencia y aprobar definitivamente la ley, y en ese camino, anticipándonos a la amenaza de veto del presidente Javier Milei, nos proponemos movilizarnos inclusive a la propia Quinta de Olivos para que nos escuche con un ruidazo, caravana y cacerolazo“, anticipó la dirigente gremial.

“La solidaridad social con nuestra causa es contundente, es casi un plebiscito de hecho, sobre lo elemental y justo de nuestro reclamo. A la vez, el presidente y su gobierno actúan como si no les importara y no escuchan lo que estamos planteando. Por eso, nos vamos a movilizar para que nos escuche y además nos vamos a preparar para construir una gran acción frente al Congreso a la espera de la aprobación de la Emergencia Pediátrica en esa instancia que todavía falta y ojalá sea con la articulación que estamos construyendo con la comunidad universitaria, CONICET, INTI, INTA, CONEA y otras reparticiones afectadas por la política estatal de vaciamiento y desguace“, prosiguió Lezana.

Por último, advirtió que “si el presidente Milei veta la Emergencia Pediátrica en el Garrahan ante una eventual sanción en el Senado, va a cometer un error garrafal, se va a transformar en un búmeran, en un verdadero revulsivo porque hay una opinión pública que apoya lo que estamos reclamando. Tenemos expectativa en que, por esta vía, podamos dar pasos en el camino de resolver la emergencia del conflicto“.

