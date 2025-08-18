Homo Argentum: la ficción también incluye ideología La Bocina 18 de agosto de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/08/homo-argentum-francella-cine-arte-FINAL.mp3 POPURRÍ XL – 18/08/25 Relacionado Continue Reading Previous: Por lluvia, el homenaje a San Martín en la Plaza “Banff” se realizará el 26 de AgostoNext: Un pequeño grupo de empresas, son las que venden la mayoría de los alimentos en la Argentina NOTAS RELACIONADAS El fallido de Sturzenegger y el “ANMAT kirchnerista” La Bocina 16 de agosto de 2025 “Un tercio de los porteños, carece de agua potable” La Bocina 16 de agosto de 2025 Popurrí, de poco un todo – 14/08/25 La Bocina 16 de agosto de 2025