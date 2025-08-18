Por lluvia, el homenaje a San Martín en la Plaza “Banff” se realizará el 26 de Agosto

A 201 años del nombramiento del General José de San Martín, como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Banff (Escocia), se realizará un acto de homenaje al Libertador.

Por la tormenta, el acto se corrió de su fecha original, y se realizará el Martes 26 de Agosto a las 10.30, en la Plaza “Ciudad de Banff” (Roma y Arregui), en el barrio de Versailles.

Participarán los Granaderos, los Gaiteros, la Embajada Británica, y los oradores serán John Hunter, la Lic. Susana Boragno y el presidente de la Comuna 10, Juan M. Oro.

Colectivos que te acercan. 106, en la Plaza; 34,166, 172. 99, Av. J.B. Justo 9100 4 cuadras; 108,109. 4 cuadras.

Relacionado