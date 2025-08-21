El Festival de Tango BA llega al Gran Rivadavia

La Banda Sinfónica de la Ciudad, fue creada por Antonio Malvagni en 1910 para conmemorar el Centenario de la Revolución de Mayo. Es un organismo estable de la Dirección de Música. A lo largo de su historia, ha sido dirigida por destacados maestros nacionales e internacionales. Actualmente, sus directores son los maestros Carlos David Jaimes y Nicolás Kapustiansky. La banda también se dedica a la divulgación de la música en espacios abiertos y salas de conciertos, además de realizar una importante labor pedagógica a través de su ciclo anual de conciertos didácticos en escuelas públicas de la ciudad.

Carlos David Jaimes. Estudió música en la Universidad Nacional de las Artes y se formó en dirección orquestal con Mario Benzecry y Carlos Calleja. Se perfeccionó en la Fundación Teatro Colón y el Mozarteum Argentino. Fue director adjunto de la Orquesta Académica del Teatro Colón y director musical del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Dirigió diversas orquestas, como la Filarmónica de Mendoza y la Sinfónica de Santa Fe, y fue director adjunto de la Orquesta Académica de Buenos Aires hasta 2018, además de director asistente de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela.

Será el sábado 23 a las 20 h,, en el Teatro Gran Rivadavia, Rivadavia 8636. Entrada libre por orden de llegada hasta completar la capacidad del teatro.