Mientras adentro del Congreso debatieron los vetos, afuera marcharon discapacitados y jubilados

Una nueva marcha “multisectorial” se registró este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde confluyeron los jubilados, en su tradicional movilización semanal, y familiares de personas con discapacidad que reclamaron a la Cámara de Diputados el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en ese sector.

La movilización de los jubilados, que como cada miércoles motivó un fuerte operativo de seguridad por parte del Ministerio de Seguridad, fue acompañada por las dos fracciones de la CTA y el gremio de estatales ATE, que reclamaron a la Cámara de Diputados por el rechazo definitivo de los vetos a las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en Discapacidad, en una jornada legislativa que arrojó resultados dispares.

Por su parte, familiares y personas con discapacidad se movilizaron al Congreso desde el mediodía después de una vigilia iniciada el martes en Plaza de Mayo en reclamo del rechazo legislativo al veto a la ley de emergencia en el área, en lo que finalmente se confirmó como un revés para el Gobierno.

A su turno, ATE concretó una Jornada Nacional de Lucha que incluyó un paro de 24 horas en la Administración Pública Nacional y asambleas en diversas reparticiones, además de la suspensión de actividades y movilizaciones en distintos puntos del país.

La oposición asestó un fuerte golpe al Gobierno al rechazar en la Cámara de Diputados el veto a la ley de emergencia en Discapacidad, después de haber logrado los dos tercios para insistir con la sanción de la ley aprobada por el Congreso. El veto de Milei fue rechazado por 172 contra 73 votos y dos abstenciones.

En cambio, la oposición no logró reunir los dos tercios para rechazar el veto de Milei a la ley de reforma jubilatoria que incluía un aumento para el sector previsional y la extensión de la moratoria

