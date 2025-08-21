21 de agosto de 2025

NOTAS RELACIONADAS

buenos-aires-recreacion-de-las-invasiones-inglesas-y-la-reconquista-de-buenos-aires-0709-g15

Cuando Buenos Aires echó a los ingleses

La Bocina 12 de agosto de 2025
22-napalpi

A 101 años de la Masacre de Napalpí

La Bocina 19 de julio de 2025
la-declaracion-de-independencia-de-la-argentina-fue-una-decision-tomada-el-martes-9-de-julio-de-1816-por-el-congreso-de-tucuman-DSVWWMZFHNBM3EEKCKBD4XQBEQ

9 DE JULIO DE 1816. “Libres de toda dominación extranjera”

La Bocina 9 de julio de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

Mujeres-Mundial-1972-56-1024x683

La primera hazaña en el Estadio Azteca, fue de las mujeres

La Bocina 21 de agosto de 2025
21-milei-spagnuolo

Coimas farmacéuticas: Milei echó al titular de Discapacidad

La Bocina 21 de agosto de 2025
18-charla en corralon

Cine debate sobre Palestina, en la Plaza del Corralón

La Bocina 21 de agosto de 2025
15-banda sinfonica

El Festival de Tango BA llega al Gran Rivadavia

La Bocina 21 de agosto de 2025