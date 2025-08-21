21 de agosto de 2025

21-discapacidad

Mientras adentro del Congreso debatieron los vetos, afuera marcharon discapacitados y jubilados

La Bocina 20 de agosto de 2025
20-trasplante

Un joven de 16 años recibió un trasplante de corazón, en el Hospital Garrahan

La Bocina 20 de agosto de 2025
20-charly diploma

“Dr. Charly”: García fue reconocido por la UBA

La Bocina 20 de agosto de 2025

21-milei-spagnuolo

Coimas farmacéuticas: Milei echó al titular de Discapacidad

La Bocina 21 de agosto de 2025
18-charla en corralon

Cine debate sobre Palestina, en la Plaza del Corralón

La Bocina 21 de agosto de 2025
15-banda sinfonica

El Festival de Tango BA llega al Gran Rivadavia

La Bocina 21 de agosto de 2025
