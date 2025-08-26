All Boys empató como local, frente a San Martín tucumano

Por la vigésima octava fecha de la Zona A, del torneo de la Primera Nacional 2025, All Boys igualó 0-0 con San Martín De Tucumán, en el estadio “Islas Malvinas” de Floresta.

En la agradable noche porteña, All Boys no pudo vulnerar a su oponente, y tampoco logró quedarse con la victoria, pese a unos innumerables esfuerzos por conseguir el gol del triunfo. En los pies de Matías Nouet, Gustavo Turraca, Julián Ceballos, Alexis Vega y Thiago Calone, el equipo conducido por Aníbal Biggeri tuvo las situaciones más claras del partido. Además, Roberto Ramírez respondió con excelencia cada vez que fue exigido. En la semana, se le realizaran exámenes médicos a Turraca, para determinar el grado correcto de su lesión, ya que fue reemplazado por Leandro Desábato.

El próximo sábado 30 de agosto, All Boys disputará el partido correspondiente a la Fecha 29 de la Primera Nacional 2025, el “Albo” visitará Ezeiza y enfrentará a Tristán Suárez en el estadio “20 de Octubre”, a las 13.10 hs y con árbitro a confirmar.

FORMACIONES:

ALL BOYS (0): 1. Roberto Ramírez; 2.Maximiliano Coronel, 3. Alejo Rodríguez, 4. Hernán Grana, 5. Gustavo Turraca, 6. Iván Zafarana, 7. Juan Carlos Salas, 8. Juan Pablo Passaglia, 9. Matías Nouet, 10. Julián Ceballos y 11. Tobías Bovone. DT: Aníbal Biggeri.

Suplentes : 12. Tiago Libares, 13. Facundo Butti, 14. Leandro Desábato, 15. Axel Abet, 16. Ignacio Palacio, 17. Thiago Calone, 18. Agustín Gallo, 19. Alexis Vega y 20. Agustín Fernández.

San Martín (Tuc.) (0): 1. Darío Sand; 2. Guillermo Rodríguez, 3. Hernán Zuliani, 4. Aníbal Murillo, 5. Matías García, 6. Juan Orellana, 7. Franco García, 8. Ulises Vera, 9. Roberto Pino, 10. Juan Cuevas y 11. Gabriel Paz. DT: Mariano Campodónico.

Suplentes : 12. Roberto Carrizo, 13. Tiago Peñalba, 14. Leonardo Monroy, 15. Leonardo Monje, 16. Nicolás Castro, 17. Gonzalo Rodríguez, 18. Mauro González, 19. Nahuel Cainelli y 20. Aaron Spatale.

CAMBIOS: 42’ Leandro Desábato X Gustavo Turraca (AB); 56’ Ignacio Palacio y Agustín Gallo X Matías Nouet y Tobías Bovone (AB); 70’ Gonzalo Rodríguez y Mauro González X Ulises Vera y Aníbal Paz (SMT); 78’ Thiago Calone y Alexis Vega X Maximiliano Coronel y Julián Ceballos (AB); 88’ Leonardo Monje y Nahuel Caineli X Franco García y Juan Cuevas (SMT).

AMONESTADOS: 22’ Matías García (SMT), 24’ Alejo Rodríguez (AB), 49’ Aníbal Paz (SMT), 73’ Martín Pino (SMT), 74’ Roberto Ramírez (AB).

GOLES: No hubo.

TERNA ARBITRAL: Javier Delbarba, Federico Pomi (Asistente 1), Nahuel Santanocito (Asistente 2) y Gonzalo Creimermann (Suplente).

ESTADIO: “Islas Malvinas”, Floresta, Ciudad de Buenos Aires.

Prensa Club Atlético All Boys

