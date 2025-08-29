29 de agosto de 2025

NOTAS RELACIONADAS

25-ddiscapacidad

“El gobierno está haciendo sufrir a los discapacitados”

La Bocina 27 de agosto de 2025
27-spagnuolo-milei

¿Quién lo grabó a Spagnuolo…?

La Bocina 27 de agosto de 2025
25-paulon

“Buscaban pensiones truchas a discapacitados, pero aparecieron las coimas”

La Bocina 25 de agosto de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

29-sergio torres

Denuncian pedido de coimas en el PAMI de Santa Cruz

La Bocina 29 de agosto de 2025
29-karina lule spagnuolo martin menem

La corrupción avanza: también, en una obra social intervenida por el gobierno de Milei

La Bocina 29 de agosto de 2025
Imagen de WhatsApp 2025-08-26 a las 18.18.54_eb24f023

Homenaje a San Martín en Versailles, con presencia de autoridades británicas

La Bocina 29 de agosto de 2025
29-herzog coppola

Noche del mejor cine en Venecia: Francis Ford Coppola y Werner Herzog, juntos

La Bocina 29 de agosto de 2025