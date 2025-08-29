Homenaje a San Martín en Versailles, con presencia de autoridades británicas

Se celebró el 201° aniversario del día en que el General José de San Martín fue declarado ciudadano ilustre en la ciudad de Banff, Escocia. El acto se realizó en la plaza Ciudad de Banff. Participaron la Comuna 10, autoridades de la Embajada Británica, Guardia Escocesa y vecinos.

El acto se realizó a instancias de John Hunter (vicepresidente de la Comunidad Británica en Argentina), la Lic. Susana Boragno, historiadora del barrio de Versailles, Carlos Ricaldoni (presidente de la Biblioteca “Belisario Roldán“), coordinador Gabriel Monteagudo y el presidente de la Comuna 10, Juan Manuel Oro; estaba originalmente programado para el 19 de agosto, pero la tormenta obligó a postergarlo al martes 26.

El día estuvo ideal para estar en la plaza, con mucho sol y mucho verde. Susana fue el nexo entre las autoridades escocesas, la Embajada Británica, la comunidad británica y la Comuna. “Salió muy lindo“, contó la historiadora en el programa “Popurrí, de poco un todo” (la entrevista completa se puede escuchar más abajo).

A la hora programada, Ricaldoni y Hunter izaron la bandera argentina y la bandera de la ciudad de Banff, que fue enviada para el barrio de Versailles. Luego empezaron los discursos, con Susana Boragno, quien explicó la historia de la plaza, y el cambio de nombre que tuvo, en noviembre de 1952, por Ciudad de Banff. Boragno contó por qué San Martín recibió el título de ciudadano ilustre en Banff. También hablaron John Hunter, Juan Manuel Oro y Anthony Kay.

También estuvo presente el Encargado de Negocios de la Embajada Británica en la Argentina, Anthony Kay, quien dijo su discurso en inglés.

El vicepresidente de la Asociación Civil de la Comunidad Argentino Británica, John Hunter, destacó que “preservar la memoria histórica y fortalecer los lazos culturales entre Argentina y el Reino Unido, merece nuestro más profundo reconocimiento. En 2016 propusimos celebrar el 17 de agosto en esta plaza. En un sencillo acto nuestra entidad con autoridades de la comuna, con la Lic Susana Boragno y la Guardia Escocesa sin pensarlo iniciamos lo que daría lugar a futuros contactos con autoridades en Banff. Y la máxima expresión fue la celebración del bicentenario de la visita de San Martin a Banff, justo el 19 de agosto del año pasado. En aquel homenaje me fue presentada la bandera del condado de Banffshire, en agradecimiento a las autoridades de Banff me comprometí que algún día la bandera vendría a la Plaza Ciudad de Banff para un acto formal, ese día es hoy. Iniciativas como la de hoy en esta plaza, como los actos conmemorativos, y como los intercambios culturales, se convierten en realidades que enriquecen nuestra sociedad”.

Andrew Simpson, Lord Teniente de Banffshire (condado al que pertenece la ciudad de Banff) envió una carta de adhesión, en la que dice: “Nos conmueve profundamente saber que la trascendencia de las acciones de James Duff, al conferir la ciudadanía honorifica de Banff al General San Martín, se mantiene viva en el nombre de la Plaza Ciudad de Banff. Una exposición permanente en el Museo de Banff celebra aquella visita original de 1824, así como las visitas posteriores de dignatarios argentinos. Muchos de los edificios que el General San Martín habría visitado aún existen. Me complace extender una cálida invitación a Banff y Banffshire a todos aquellos que deseen seguir los pasos del General San Martín”.

Se descubrió una placa conmemorativa del acto.

ENTREVISTA A SUSANA BORAGNO

POPURRÍ, DE POCO UN TODO – 28/08/25

Claudio Serrentino

Relacionado