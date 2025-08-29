29 de agosto de 2025

NOTAS RELACIONADAS

27-karadagian

MARTÍN KARADAGIAN. Nuestro titán inolvidable

La Bocina 27 de agosto de 2025
25-tuneladora

El gobierno nacional canceló el soterramiento del FFCC Sarmiento, en forma definitiva

La Bocina 25 de agosto de 2025
24-controladores aereos

Controladores aéreos: “hace un año que no tenemos aumento salarial”

La Bocina 24 de agosto de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

29-herzog coppola

Noche del mejor cine en Venecia: Francis Ford Coppola y Werner Herzog, juntos

La Bocina 29 de agosto de 2025
29-marcha cartonera

Cartoneros marchan a Parque Lezama, para reclamarle al gobierno de Macri

La Bocina 29 de agosto de 2025
29-acosador

Acosaba y amenazaba en la línea A de subtes; detenido

La Bocina 29 de agosto de 2025
estacion floresta - libro vattuone 001

Así nació el barrio de Floresta

La Bocina 29 de agosto de 2025