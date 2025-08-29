Cartoneros marchan a Parque Lezama, para reclamarle al gobierno de Macri

El 29 de agosto, se realizará la Gran Marcha Cartonera, para reclamarle al gobierno porteño que restituya los viáticos para el transporte. Se encadenaron y realizan una huelga de hambre frente al Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires ubicado frente al Parque Lezama. “El sistema cartonero está atravesando un ajuste inhumano y una persecución constante hacia cartoneros organizados e independientes, que pone en riesgo la continuidad de miles de puestos de trabajo. Trabajo esencial para el ambiente y para la ciudad“, denuncia la cooperativa Recicladores Urbanos del Oeste.

En el último mes, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió suspender el transporte para casi 3.500 recuperadorxs urbanxs, lo que significa un ajuste brutal para quienes deben movilizarse todos los días desde barrios muy lejanos para trabajar. La medida pone en jaque un sistema de reciclado pionero que se desarrolla desde hace casi 20 años en la ciudad.

Relacionado