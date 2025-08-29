29 de agosto de 2025

NOTAS RELACIONADAS

29-marcha cartonera

Cartoneros marchan a Parque Lezama, para reclamarle al gobierno de Macri

La Bocina 29 de agosto de 2025
28-feria de ciencias

Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología en la Ciudad

La Bocina 28 de agosto de 2025
02-calle

Datos oficiales: en la Ciudad, aumentó 27% la cantidad de personas en situación de calle

La Bocina 27 de agosto de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

29-acosador

Acosaba y amenazaba en la línea A de subtes; detenido

La Bocina 29 de agosto de 2025
estacion floresta - libro vattuone 001

Así nació el barrio de Floresta

La Bocina 29 de agosto de 2025
28-spagnuolo espert

Spagnuolo teme por su vida: “si hablo, se arma un quilombo padre”

La Bocina 28 de agosto de 2025