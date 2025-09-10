“Bésame, estoy entrenando”, en el MACBA
MACBA Kabinet nos invita a conocer Bésame, estoy entrenando de Belén Romero Gunset, quien investiga los modos en que la visualidad construye y oculta las experiencias lésbicas. Belén se desliza dentro de una imagen ajena: las fotografías de Claude Cahun, artista surrealista y figura disidente del siglo XX, explorando el autorretrato como un territorio de experimentación para el género, el estereotipo y la identidad.
Entradas
General: $8.000 / Estudiantes, docentes y jubilados acreditados: $4.000
Niños de 6 a 12 años: $4.000
Menores de 6 años: sin cargo
Miércoles: general: $4.000 / Estudiantes, docentes y jubilados acreditados: sin cargo (**).
Menores de 12 años: sin cargo.
Personas con discapacidad: sin cargo (**)
**Sin cargo, con acreditación.
Domingo: menores de 12 años: sin cargo (*)
* Promoción válida para hasta un menor acompañado de un adulto.
Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, Avenida San Juan 328, CABA