“Bésame, estoy entrenando”, en el MACBA

MACBA Kabinet nos invita a conocer Bésame, estoy entrenando de Belén Romero Gunset, quien investiga los modos en que la visualidad construye y oculta las experiencias lésbicas. Belén se desliza dentro de una imagen ajena: las fotografías de Claude Cahun, artista surrealista y figura disidente del siglo XX, explorando el autorretrato como un territorio de experimentación para el género, el estereotipo y la identidad.

Entradas

General: $8.000 / Estudiantes, docentes y jubilados acreditados: $4.000

Niños de 6 a 12 años: $4.000

Menores de 6 años: sin cargo

Miércoles: general: $4.000 / Estudiantes, docentes y jubilados acreditados: sin cargo (**).

Menores de 12 años: sin cargo.

Personas con discapacidad: sin cargo (**)

**Sin cargo, con acreditación.

Domingo: menores de 12 años: sin cargo (*)

* Promoción válida para hasta un menor acompañado de un adulto.

Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, Avenida San Juan 328, CABA

