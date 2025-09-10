“Nunca Veteranos” fue declarado de interés deportivo por la Legislatura

El Cuerpo Legislativo declaró de Interés Deportivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al encuentro futbolístico “Veteranos Nunca” del club GEBA. El acto se llevó a cabo en el Salón Presidente Alfonsín y contó con la presencia del diputado y autor, Facundo Del Gaiso; el Vicepresidente Primero del Palacio Legislativo, Matías López; el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes; y Jorge Martin y Osvaldo Edurza, representantes de la iniciativa.

“Cuando quise llevar esta iniciativa adelante era para transmitir la admiración y el testimonio”, remarcó el legislador Del Gaiso, mientras que López subrayó que “el deporte, las ganas de jugar, divertirse y encontrarse no se jubilan y es un enorme ejemplo” y destacó que los clubes “son escuelas sin pupitre y sin pizarrón”.

“Nunca Veteranos” es mucho más que un encuentro deportivo: es una tradición viva del deporte amateur en nuestra ciudad. Integrado por adultos mayores, se reúne todos los sábados por la mañana en la sede San Martín de GEBA para disputar amistosos de fútbol 11. Con más de 45 años de trayectoria ininterrumpida, este grupo es un ejemplo de compromiso con la actividad física, el compañerismo y la continuidad en el deporte a lo largo de la vida.

El equipo nació como parte del histórico conjunto “El Chocón”, protagonista de los torneos internos del club, y fue consolidando una dinámica propia, con reglas adaptadas y una organización ejemplar. Actualmente participan más de 40 personas, con edades que en muchos casos superan los 70 y 80 años, lo que lo convierte en mucho más que una actividad aislada, este espacio se convirtió en un verdadero ámbito de pertenencia, integración y envejecimiento activo, donde el deporte funciona como vehículo para fortalecer vínculos, rutinas saludables y autoestima.

