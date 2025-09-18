19 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

09-pinto la isla

La transformación cultural de la Isla Maciel, “Pintó la isla”, se estrena en el Gaumont

La Bocina 18 de septiembre de 2025
17-ba market

La Feria BA Market llega a Villa Pueyrredón

La Bocina 18 de septiembre de 2025
06-nestor marconi

La Orquesta del Tango de Buenos Aires homenajea a Raúl Garello

La Bocina 17 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

Antonio-Pujia_galeria-2

Sandro Pujía habla sobre la muestra de su padre, Antonio Pujía, en el Palacio Libertad

La Bocina 19 de septiembre de 2025
17-ensenada 55

Se estrena en el Gaumont “Ensenada ’55”

La Bocina 18 de septiembre de 2025
23-toto caputo

“Caputo, deje de tuitear y venga a dar explicaciones al Congreso”

La Bocina 18 de septiembre de 2025
19-2feinmann

Según Feinmann, empresarios le confirmaron que hubo coimas

La Bocina 18 de septiembre de 2025