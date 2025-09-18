Se estrena en el Gaumont “Ensenada ’55”
1955. Un país en crisis. Un golpe de Estado. Un bombardeo que la historia prefirió callar. La ciudad de Ensenada se transforma en un campo de batalla.
Setenta años después, el director reconstruye aquellos días a través del relato de su padre quien participó en el ataque.
La búsqueda lo lleva a recorrer el territorio, siguiendo las huellas de una verdad esquiva. En el camino, conoce a Rodolfo, hijo de un trabajador ferroviario muerto por una esquirla.
Una película sobre la memoria, las ausencias y las heridas
que el tiempo no logró cerrar.
ESTRENO EN CINE GAUMONT – FUNCIÓN ÚNICA
Viernes 19 de septiembre a las 20.15 (horario de proyección)
Dirección: Hugo Crexell
Guion: Hugo Crexell y la colaboración de Mónica Salerno
Producción: Paula Tagliabue, Hugo Crexell
Música: Pablo Crespo
Fotografía y cámara: Martín Turnes (ADF)
Sonido: Martín Vaisman
Diseño sonoro y edición: Jorge Gutiérrez Giménez
Montaje: Emiliano Serra
Color: Lucila Kesselman (AAC)
Asist. de producción: Agustina Mestorino
Animaciones: Joaquín Zelaya
Con el apoyo de:
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
Fondo Nacional de las Artes (FNA)
Mecenazgo – Participación Cultural
Municipalidad de la Ciudad de Ensenada