19 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

22-discapacidad noticias

Denuncia penal contra Milei y Francos, por demorar la promulgación de la ley de discapacidad

La Bocina 18 de septiembre de 2025
28-milei

Luego que Milei advirtiera “vienen por nosotros”, el Senado le rechazó otro veto

La Bocina 18 de septiembre de 2025
17-campagnoli

“Si no hay salud pública, no hay libertad”

La Bocina 17 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

Antonio-Pujia_galeria-2

Sandro Pujía habla sobre la muestra de su padre, Antonio Pujía, en el Palacio Libertad

La Bocina 19 de septiembre de 2025
17-ensenada 55

Se estrena en el Gaumont “Ensenada ’55”

La Bocina 18 de septiembre de 2025
23-toto caputo

“Caputo, deje de tuitear y venga a dar explicaciones al Congreso”

La Bocina 18 de septiembre de 2025
19-2feinmann

Según Feinmann, empresarios le confirmaron que hubo coimas

La Bocina 18 de septiembre de 2025