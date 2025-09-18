“Caputo, deje de tuitear y venga a dar explicaciones al Congreso”

El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que deje de “tuitear” y se presente en el Congreso para defender el Presupuesto 2026 que el Gobierno envió el martes pasado.

“Con los fondos que son para emergencias y desequilibrios financieros, el Gobierno ha mirado para el costado. ¿Qué quiere decir esto? Que las provincias se están haciendo cargo de las emergencias y los desequilibrios. Y el Presidente y el Ministerio de Economía están usando la discrecionalidad para no dar la plata“, inició Lousteau.

Y siguió en referencia a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): “En esto que estamos discutiendo no se le saca plata al Gobierno nacional, los ATN son de las provincias. Los gobernadores le dicen: ‘No me des todo, que en realidad es mío. Me quedo con el 56% y quedate con el 44“.

“Sale el ministro Caputo diciendo que esto rompe el equilibrio fiscal. Una de dos: miento o el equilibrio está sustentado en quedarse con plata que es de otros. Cuando pasa esto dice que hay una acción destituyente. Yo le quiero decir a Caputo que en lugar de tuitear tanto venga al Congreso que nunca vino, que venga a defender el Presupuesto que dice que en 15 meses el dólar va a estar más barato que ahora“, remató.

