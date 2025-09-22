Diego Capusotto y la “fiebre del dólar” La Bocina 22 de septiembre de 2025 ¿Llegan los dólares? La mejor explicación como siempre es la de Capusotto. pic.twitter.com/tpWIDWqQl8 — Todo Negativo (@TodoNegativo) April 14, 2025 Relacionado Continue Reading Previous: Cuando Javier Milei decía que “la deuda externa es inmoral”Next: “Al fin y al cabo es mi vida”: Silvia Kutika y una obra sobre la eutanasia NOTAS RELACIONADAS “Al fin y al cabo es mi vida”: Silvia Kutika y una obra sobre la eutanasia La Bocina 22 de septiembre de 2025 Cuando Javier Milei decía que “la deuda externa es inmoral” La Bocina 22 de septiembre de 2025 Milei tiene la “máquina de la prosperidad” (pero va a pedirle dólares a Trump) La Bocina 20 de septiembre de 2025