Cuando Javier Milei decía que “la deuda externa es inmoral”

22 de septiembre de 2025

22-capusotto dolares

Diego Capusotto y la “fiebre del dólar”

La Bocina 22 de septiembre de 2025
22-milei-caputo

Las dudas de la oposición sobre el nuevo préstamo que Milei pedirá a EEUU

La Bocina 22 de septiembre de 2025
22-billetes

“Sube todo, menos los sueldos; el ingreso mínimo debe ser de $ 1.900.000”

La Bocina 22 de septiembre de 2025

