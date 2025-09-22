Las dudas de la oposición sobre el nuevo préstamo que Milei pedirá a EEUU

1) RESERVAS ¿Por qué Milei y Caputo no avanzaron con la necesaria acumulación de reservas – tal como se comprometieron – para despejar el panorama de vencimientos de enero y julio 2026?

2) OPORTUNIDAD DE LA OPERACIÓN ¿Por qué Milei y Caputo recurren a un financiamiento del Tesoro de EE.UU. cuando tienen disponible 15.000 millones U$D activando el swap de China? ¿Qué elementos geopolíticos están detrás de esta decisión?

3) CONDICIONALIDADES ¿Cuáles son las condicionalidades que tendrá el potencial financiamiento del Tesoro de EE.UU.? ¿Hay condicionalidades de tipo militar (base militar de EE.UU. en Tierra del Fuego)? ¿Hay condicionalidades respecto a los recursos naturales de nuestro país?

4) AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO ARGENTINO ¿Cumplirá Milei y Caputo con la ley 27.612 enviando la potencial operación al Congreso? ¿Informó nuestra Cancillería al Tesorro de EE.UU. que la legislación argentina obliga a que el Congreso apruebe este financiamiento?

5) INFORMACIÓN AL CONGRESO DE LOS EE.UU. ¿Conoce el gobierno argentino si el Tesoro de los EE.UU. informará al Congreso de su respectivo país las características, montos, condiciones y capacidades de repago de esta operación? La necesidad de este potencial financiamiento del Tesoro de los EE.UU. es la demostración del FRACASO del plan económico de Milei y Caputo.

Germán Martínez P

residente del bloque de diputados de UxP

