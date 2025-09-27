27 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

26-dolares

Cepo y retenciones: “no podés cambiar las reglas del juego cada 5 minutos”

La Bocina 26 de septiembre de 2025
26-sin techo

Por qué el gobierno dice que la pobreza bajó (aunque en realidad subió)

La Bocina 26 de septiembre de 2025
20-milei caputo

“No sé qué festejan: endeudarse siempre es malo”

La Bocina 25 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

28-trabajo

Lo único que crece es la informalidad laboral: 43,2% en el trimestre abril-junio

La Bocina 27 de septiembre de 2025
14-macocos

“¡Chau, Macoco!”: la nueva creación de Los Macocos, en Mataderos

La Bocina 27 de septiembre de 2025
26-alejandra pizarnik

ALEJANDRA PIZARNIK. La belleza brutal de la poesía

La Bocina 27 de septiembre de 2025
22-perseverance

“Perseverance, un geólogo en Marte”, en el Planetario

La Bocina 27 de septiembre de 2025