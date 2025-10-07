9 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

28-añvarado all boys

All Boys se trajo un punto de Mar del Plata: 0 a 0 con Alvarado

La Bocina 28 de septiembre de 2025
20250927_213618

Convocados y lesionados de All Boys, para enfrentar a Alvarado

La Bocina 27 de septiembre de 2025
23-all boys

All Boys empató de local con Deportivo Madryn

La Bocina 23 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

08-estudiantes disitnguidos

Proyectos escolares porteños, fueron distinguidos en la Feria Nacional de Educación

La Bocina 9 de octubre de 2025
09-se vende

Denuncian que el gobierno porteño quiere vender 8 hectáreas del Parque de la Ciudad, a un solo comprador

La Bocina 9 de octubre de 2025
09-milei canta

El Partido Demócrata de EEUU se burla de Milei, en Tik Tok

La Bocina 9 de octubre de 2025
08-murmullos

Teatro callejero con Comediantes de la Legua, en la Plaza del Corralón

La Bocina 8 de octubre de 2025