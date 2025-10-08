20° Edición del Festival de Cine Inusual de Buenos Aires
Del 7 al 21 de Octubre de 2025
¡El Festival Divertido e Intenso!
Dirección / Programación: Silvia G. Romero y Fabián Sancho
SEDES
Venta de Tickets
Entrada Libre y Gratuita
Espacio Cultural BCN (Biblioteca del Congreso de la Nación) – Alsina 1835
Fundación SAGAI – 25 de Mayo 586
Manzana de las Luces – Perú 272
Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hicken – Agustín R. Caffarena 51
Palacio El Victorial – Piedras 720/722
Woki Toki / Espacio Cultural – Tacuarí 905
PRESENTACIÓN
El 20° Festival de Cine Inusual de Buenos Aires se realiza del 7 al 21 de Octubre de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta edición cuenta con siete importantes sedes del circuito porteño de exhibición.
Se presentan nuevas secciones competitivas, una nutrida selección de películas argentinas y estrenos mundiales.
Desde sus inicios, el “Festival de Cine Inusual de Buenos Aires” se ha propuesto indagar los aspectos menos explorados de la producción cinematográfica actual con el fin de cubrir las expectativas de aquellos que anhelan una visión fílmica diferente.
Disfrutá de una programación deluxe que te dejará sin aliento.
Te esperamos para recibirte con la calidez de siempre.
Silvia G. Romero y Fabián Sancho
COMPETENCIA OFICIAL / LARGOMETRAJES FICCIONALES
Bardogento / Claudio Santorelli
Cuarto Oscuro / Rocke Oviedo
El Eterno Camino del Retorno / Gabriel De Piero
La Obra Inconclusa / Gonzalo Albornoz
Martín Vuelve / Rossana Bossio & Javier Cabezudo
Morirás al Alba / Gustavo Carlos Chapa
Ocre / David Oyhanarte
Olivia y las Sombras / Mario Savanco
Póngale la Firma / Mónica Divella
Salón Rojo / Esteban Pablo Pérez Ghersi
Sin Ley / Carlos Lasso
Teniente Linyera / Fabián Benítez
Violeta Rauch / Gerard Marcó de Mas
COMPETENCIA OFICIAL / DOCUMENTALES
De Troya a Malvinas / Juan Oyharçabal & Osvaldo Peluffo & Gabriel Scavelli
Disitango, un Abrazo Feminista / Valérie Loewensberg
En Honor a Pepe Biondi / Leonardo Mauricio Greco
Esto es La Boca vs. el Mundo Plushterciopelo / Tino Pereira & Candela Vey
Marcelo Peralta, un Espíritu Libre / Claudio Koremblit
Retrato de un Pianista / José Luis Nacci & Elena Konieczny
Sacha Guitarra, los Misterios del Monte / Eduardo Poli & Daniel González
COMPETENCIA OFICIAL / BELLA DANZA
Corporalidades que asombran y enaltecen.
COMPETENCIA OFICIAL / EXPERIMENTACIONES
Narrativas y temáticas desafiantes.
COMPETENCIA OFICIAL / MIRADAS SENSIBLES
Registros cautivantes que invitan a la reflexión.
COMPETENCIA OFICIAL / MISCELÁNEAS EXQUISITAS
Un caleidoscopio de sensaciones.
COMPETENCIA OFICIAL / RAZONES DEL CORAZÓN
El amor en todas sus variantes.
COMPETENCIA OFICIAL / TOMANDO CONCIENCIA
Una espacio de indagación personal y cruda realidad.
COMPETENCIA OFICIAL / ZONA ALUCINANTE
Vivencia el peligro y entrégate sin pudor.
PRESENTACIONES ESPECIALES
Se destacan “Charlas Difíciles” de Valentín Javier Diment, una comedia negra coral realizada por estudiantes de la Diplomatura en Actuación Audiovisual de SAGAI y “Las Llagas del Exorcista” de Ricardo Streiff donde un padre desesperado acude a un sacerdote católico al que se le adjudican varios milagros.
También se suma como novedad, el adelanto en trailer de “Decepciones del Alma / La Agonía de la Soledad” de Lucas Hernán Giuggia que refiere a una familia marcada por tensiones, silencios y heridas abiertas en la navidad de 1998. Una audaz propuesta del realizador nicoleño.
