“Armenia desde el Arte”, en Floresta

El 11 de octubre será el día que celebraremos a Armenia desde el Arte.

Cada artista evocará con sus obras en música, pintura, escultura, bordado, fotografía y literatura el sentir que nos une e identifica.

Exponen: Mariana Artinian · Pato Basmadjian · Carlos Kahayan · Mariela Kahayan · Nikolai Sarabashian · Alejandra Sarkissian

Fotografía: Araz Hadjian

Música: Banda MKQ · Valeria Cherekian

Literatura: Sose Hadjian

Están invitados e invitadas a acompañarnos y disfrutar de este evento donde no faltará la gastronomía armenia.

Con entrada libre y gratuita los esperamos el sábado 11 de octubre a las 18.30 hs en el Taller de Arte Kahayan, J. F. Aranguren 4040, Floresta

