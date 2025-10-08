“Armenia desde el Arte”, en Floresta
El 11 de octubre será el día que celebraremos a Armenia desde el Arte.
Cada artista evocará con sus obras en música, pintura, escultura, bordado, fotografía y literatura el sentir que nos une e identifica.
Exponen: Mariana Artinian · Pato Basmadjian · Carlos Kahayan · Mariela Kahayan · Nikolai Sarabashian · Alejandra Sarkissian
Fotografía: Araz Hadjian
Música: Banda MKQ · Valeria Cherekian
Literatura: Sose Hadjian
Están invitados e invitadas a acompañarnos y disfrutar de este evento donde no faltará la gastronomía armenia.
Con entrada libre y gratuita los esperamos el sábado 11 de octubre a las 18.30 hs en el Taller de Arte Kahayan, J. F. Aranguren 4040, Floresta
🎨 Celebramos Armenia desde el Arte 🇦🇲✨
📅 Sábado 11 de octubre – 18.30 hs
📍 Taller de Arte Kahayan · J. F. Aranguren 4040 · Floresta
Exponen:
Mariana Artinian · Pato Basmadjian · Carlos Kahayan · Mariela Kahayan · Nikolai Sarabashian · Alejandra Sarkissian
Fotografía
Araz Hadjian
Música
Banda MKQ · Valeria Cherekian
Literatura
Sose Hadjian
🍷🥟 Buffet con gastronomía armenia
🎟 Entrada libre y gratuita