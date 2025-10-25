25 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

25-otipicaunsam

La Orquesta Típica de la UNSAM, en el Parque Centenario

La Bocina 25 de octubre de 2025
22-junta avellaneda

Estudiantes secundarios presentan trabajos de investigación histórica

La Bocina 22 de octubre de 2025
20-osvaldo piro

Homenaje a Osvaldo Piro, en el Palacio Libertad

La Bocina 20 de octubre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

25-planetario noche

Explorando otros mundos en el Planetario

La Bocina 25 de octubre de 2025
25-inundacion2

Lluvia feroz sobre Buenos Aires: inundaciones, cortes de luz y un muerto

La Bocina 25 de octubre de 2025
25-otipicaunsam

La Orquesta Típica de la UNSAM, en el Parque Centenario

La Bocina 25 de octubre de 2025
25-trabajando

Achicaron los obradores del soterramiento del FFCC Sarmiento

La Bocina 25 de octubre de 2025