25 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

24-charli corner

En noviembre se inaugura la Esquina Charly García de Buenos Aires

La Bocina 24 de octubre de 2025
23-primera infancia

Abierta la inscripción para los Espacios de Primera Infancia de la Ciudad (de 45 días a 3 años)

La Bocina 23 de octubre de 2025
23-general paz

Avenida General Paz colapsada en ambas manos, por el incendio de un auto

La Bocina 23 de octubre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

25-planetario noche

Explorando otros mundos en el Planetario

La Bocina 25 de octubre de 2025
25-inundacion2

Lluvia feroz sobre Buenos Aires: inundaciones, cortes de luz y un muerto

La Bocina 25 de octubre de 2025
25-otipicaunsam

La Orquesta Típica de la UNSAM, en el Parque Centenario

La Bocina 25 de octubre de 2025
25-trabajando

Achicaron los obradores del soterramiento del FFCC Sarmiento

La Bocina 25 de octubre de 2025