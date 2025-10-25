Lluvia feroz sobre Buenos Aires: inundaciones, cortes de luz y un muerto

La víctima fue identificada como Héctor Hermosa, de 60 años. Según fuentes oficiales, el hombre fue hallado inconsciente dentro de su vehículo por personal de Bomberos que realizaba tareas de evacuación en la zona inundada.

Debido al anegamiento en la General Paz se podían ver escenas de gente caminando con el agua hasta la cintura y algunos autos varados sobre el asfalto y semitapados por el agua.

El Observatorio Central Buenos Aires contó un acumulado de 130 mm. a la mañana de este sábado. Una de las escenas que más circularon en los videos fue la de la avenida General Paz cubierta por el agua en varios tramos.