Lluvia feroz sobre Buenos Aires: inundaciones, cortes de luz y un muerto
Las intensas lluvias que afectaron a la Ciudad y el Conurbano durante esta madrugada generaron un escenario de anegamientos, cortes de energía y un muerto.
La abundante caída de agua provocó inundaciones en varios municipios del conurbano bonaerense y fallas en el suministro eléctrico en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, un taxista falleció este sábado por la mañana tras sufrir una descompensación mientras circulaba por la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Pedro Varela, mano al Río de la Plata.
El mantenimiento de la General Paz depende de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, donde gobiernan los funcionarios del PRO y de La Libertad Avanza hace 20 años. Según Milei los vecinos nos tenemos que juntar para arreglarlopic.twitter.com/QSAtRE1JRD
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 25, 2025
En la Ciudad de Buenos Aires, el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que, en el amanecer del sábado había 16 mil familias sin luz. Los barrios que registran el mayor impacto en el servicio son Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.
Las autoridades mantienen una alerta meteorológica de nivel naranja en varias provincias, y se anticipa que las precipitaciones seguirán por la tarde.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el resto de la jornada se esperan lluvias leves durante la tarde, con una probabilidad de precipitaciones que continuará hasta la noche. La temperatura máxima estimada para la Ciudad de Buenos Aires es de 19° y se prevén vientos moderados del sur.