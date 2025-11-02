Para que no te estafen durante el Cyber Monday

Defensa al Consumidor ofrece una serie de recomendaciones ante la celebración de una nueva edición del evento, que tiene hasta el 6 de noviembre con grandes ofertas y descuentos para las compras online.

El lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de noviembre se celebra una nueva edición del Cyber Monday, el evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que reunirá a más de mil marcas de una decena de rubros con ofertas y promociones. Para realizar compras seguras, la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano ofrece recomendaciones clave a la hora de realizar las operaciones online.

Los comercios contemplan descuentos de hasta el 50% y la opción de realizar compras en modalidades de hasta 18 cuotas sin interés, así como también envíos sin cargo en diversos productos. Las categorías que participan este año incluyen los sectores de electrodomésticos y tecnología, hogar y decoración, indumentaria y calzado, deportes y fitness, muebles, viajes, supermercados, salud y belleza, motos y autos, bebés y niños, y servicios.

El Secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño, César Torres, destacó la importancia de informarse antes de comprar y recomendó dirigirse a los canales de información y asesoramiento de @BAconsumidor en caso de necesitar orientación. “De registrarse incumplimientos comerciales, los consumidores pueden utilizar el sistema online de Defensa al Consumidor de la Ciudad para resolver problemas de manera efectiva”, resaltó el funcionario.

Conocer las características de los productos a adquirir, despejar dudas sobre plazos de entrega y asegurarse de contar con un comprobante tras realizar el pago son aspectos claves para realizar una compra segura. Se recomienda registrar las ofertas y disponibilidad mediante una captura de pantalla o una foto.

Una vez que el producto ha sido pagado, el comercio no puede alegar falta de stock ni cancelar la compra. Si se incumple con las condiciones de entrega, el consumidor tiene derecho a solicitar un producto de igual o mayor valor o a cancelar la transacción sin costo.

Las empresas que ofrecen la compra de productos y servicios a través de la web deben ofrecer a los consumidores un botón de arrepentimiento, este dispositivo facilita la gestión de la cancelación dentro de los 10 días de recibido el producto. Los consumidores pueden realizar una denuncia cuando dicho botón no se encuentra en la web de la empresa.

Diez consejos para realizar compras sin inconvenientes

Comparar precios y características: Evitar comprar de inmediato; se sugiere investigar precios y especificaciones de los productos para elegir la mejor opción. Chequear stock: No avanzar con la compra cuando un producto esté agotado. Acceder a las páginas desde los sitios oficiales: Se sugiere acceder a los comercios participantes a través de la página de www.cybermonday.com.ar para evitar realizar operaciones en sitios fraudulentos. Evaluar la reputación del vendedor: Es preferible optar por comercios bien calificados y confiables para minimizar los riesgos. Revisar los términos de descuento: Confirmar las condiciones de descuentos para tarjetas de crédito, considerando posibles topes de descuentos. Navegación segura: Asegurarse de que el sitio web sea seguro, verificando que tenga un candado en la barra de dirección. Confirmar el saldo disponible: Antes de comprar, verificar que la tarjeta con la que se efectuará el pago dispone de saldo para cubrir el total de la compra. Conservar un comprobante: Siempre está indicado exigir un ticket o factura para validar la compra, lo cual resulta útil también para gestionar garantías o devoluciones. Plazos de entrega: Se aconseja definir una fecha de entrega con el comprador. Si ésta se incumple y pasan más de 15 días, se puede presentar un reclamo. Cancelación de la compra sin costo: El comprador dispone de hasta 10 días después de recibir el producto para cancelar la compra y devolverlo sin necesidad de dar explicaciones, siempre que se conserve el embalaje original. El costo de devolución corre por cuenta del vendedor.

Desde Defensa al Consumidor difunden derechos y consejos en sus redes sociales: Facebook (/BAconsumidor) y X (@BAconsumidor). En caso de inconvenientes, el organismo recibe denuncias a través de su página web.

Relacionado