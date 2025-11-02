2 de noviembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

23-gallinita

ANMAT prohibió la venta de la golosina gallinita, por “falsa rotulación”

La Bocina 23 de octubre de 2025
566191027_18489964582074947_1985255384053702484_n

Carta de Nicolás Cambiasso: “seguiré desde donde All Boys me necesite”

La Bocina 22 de octubre de 2025
19-baldiviezo

Jonatan Baldiviezo, postulado para Defensor del Pueblo de la Nación

La Bocina 19 de octubre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

02-virgen

Vándalos atacaron la ermita de la Virgen de Luján, en Versailles

La Bocina 2 de noviembre de 2025
05-cyber

Para que no te estafen durante el Cyber Monday

La Bocina 2 de noviembre de 2025
01-orgullo2

El Orgullo multicolor copó el centro de Buenos Aires

La Bocina 1 de noviembre de 2025
06-colectivo

Pese a que “no hay inflación”, en noviembre vuelve a aumentar todo

La Bocina 1 de noviembre de 2025