5 de noviembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

29-noche museos ingenieria

Charla sobre el desarrollo vial de la Argentina, en La Noche de los Museos

La Bocina 5 de noviembre de 2025
31-Beatriz-Querol

Alumnos de Mataderos muestran la Antártida, en La Noche de los Museos

La Bocina 5 de noviembre de 2025
29-orgullo

La Ciudad celebra el Orgullo con un Festival en Palermo

La Bocina 4 de noviembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

05-tarde museos

Floresta autogestiva: organiza su propia Tarde de los Museos

La Bocina 5 de noviembre de 2025
29-noche museos ingenieria

Charla sobre el desarrollo vial de la Argentina, en La Noche de los Museos

La Bocina 5 de noviembre de 2025
31-Beatriz-Querol

Alumnos de Mataderos muestran la Antártida, en La Noche de los Museos

La Bocina 5 de noviembre de 2025
04-feinmann garrahan

Feinmann sacado: acusó a los trabajadores del Hospital Garrahan de “golpistas”

La Bocina 4 de noviembre de 2025