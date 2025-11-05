Floresta autogestiva: organiza su propia Tarde de los Museos

A pocas cuadras de la estación Floresta (allí donde por primera vez en la historia argentina, arribó la célebre locomotora La Porteña), en diversos ámbitos, se respira arte.

En la Plaza Velez Sarsfield, cotidianamente, los vecinos se cruzan con sendas obras, como el mástil creado por Luis Perlotti, o La Columna de la Vida del vecino Antonio Pujía.

Frente a la Plaza, el queridísimo Tano Pujía quedó inmortalizado, en la entrada del Club La Floresta, por Avellaneda y Chivilcoy, en un mural que fue obra de los artistas locales.

Desde esa esquina arrancará La Tarde de los Museos, autogestionada por artistas y vecinos del barrio. “Cuando nos acercamos a la Comuna y les pedimos apoyo para el evento, nos abrumaron los requisitos para participar, Entonces decidimos organizarlo nosotros“, cuenta Mariela Kahayan.

Los protagonistas volvieron a poner manos a la obra, y con otro toque de originalidad, presentan La Tarde de los Museos. Totalmente autogestiva, bien barrial (todo el recorrido se concentra en pocas cuadras), con la participación de instituciones locales, y un despliegue artístico que otros lugares más “pitucos” envidiarían.

LA TARDE DE LOS MUSEOS

FLORESTA, SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

14hs a 15hs. Sede : Club La Floresta (Avellaneda y Chivilcoy) Historia del Club La Floresta y el barrio Prof Arnaldo Miranda Tumbarello

15 a 16 hs. Sede: Espacio Simple, el Atelier (Chivicoy 452) Exposición obra del Maestro Antonio Pujía Visita guiada por su discípulo y escultor Pablo Queijas. Concierto de Guitarras a cargo de la Escuela de Música N*2 distrito 18

16 a 18.30 hs. Sede: Taller de Arte Kahayan (Aranguren 4040) Exposición obras Carlos Kahayan ARTISTAS EN ACCIÓN Acuarela : Belén Soler Grabado: Morena Arte Fuido: Adriana Fileteado Porteño: Claudia Bértola TALLER abierto al público de COLLAGE Y FROTAGGE Exposición cuadros vivientes

16.30 a 18 hs. Sede: Instituto La Candelaria (Aranguren 4018) Muestra de arte de estudiantes sección primaria

18.30 a 19.30 hs. Sede: Plaza del Corralón de Floresta (entrada por Morón 4100) Historia y recorrido de la Casona María Claudia Martínez

19.45 hs. Sede : Casa taller María Claudia Martinez (Felipe Vallese 3860) Muestra y performance Musica Claudina Placenti

