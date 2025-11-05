Nuevos egresados del Centro de Radioaficionados de Buenos Aires

El pasado 2 de noviembre, el Centro de Radioaficionados Ciudad de Buenos Aires (LU5CBA) celebró la finalización del Curso 135 para aspirantes a radioaficionados, correspondiente al segundo ciclo formativo del año 2025.

Durante varios meses, los participantes recibieron capacitación teórica y práctica sobre técnicas de comunicación, reglamentación vigente y operación en bandas autorizadas, culminando con la aprobación de sus exámenes finales ante veedores oficiales. En esta oportunidad, los 25 aspirantes aprobaron satisfactoriamente, convirtiéndose en nuevos integrantes de la comunidad radioaficionada argentina.

La institución agradeció especialmente la presencia y colaboración de los veedores del Radio Club General Sarmiento (LU7DZV), quienes garantizaron la transparencia y validez del examen final conforme a los requerimientos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Con más de seis décadas de trayectoria, el Centro de Radioaficionados Ciudad de Buenos Aires continúa impulsando la formación técnica y el espíritu solidario que caracteriza a la radioafición, promoviendo la comunicación como herramienta de servicio y unión entre personas.

Centro de Radioaficionados Ciudad de Buenos Aires (LU5CBA)

Sitio web: www.lu5cba.org.ar

Correo electrónico: [email protected]

Redes sociales: @LU5CBA

