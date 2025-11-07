Durante La Noche de los Museos, habrá transporte gratis en la Ciudad

Durante La Noche de los Museos, que se celebrará el sábado 8 de noviembre entre las 19 y las 2 del domingo, habrá transporte gratuito en colectivos, subtes, premetro, Ecobici y el nuevo bus eléctrico que recorrerá distintos puntos del circuito cultural. De esta manera, el público podrá trasladarse libremente entre los barrios para disfrutar las actividades programadas.

Las líneas de colectivos ofrecerán servicio sin costo de 18 a 3 h, usando el pase que se podrá descargar a través de BOTI o desde la página oficial.

Las líneas de colectivos participantes serán: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 91, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 146, 150, 151, 152, 158, 161, 164, 168, 169, 177, 178, 181 y 188.

Los subtes y premetro funcionarán en forma gratuita desde las 19 h del sábado hasta el cierre del servicio. Las líneas B y D lo harán desde las 18 h y contarán, además, con horario extendido hasta las 2 h del domingo. Las estaciones habilitadas durante la madrugada serán:

Línea B: Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Medrano, Pueyrredón, Callao, Carlos Pellegrini y Alem.

Línea D: Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini, Pueyrredón, Callao y Catedral.

También estará disponible el servicio de Ecobici, que permitirá que los usuarios disfruten de cuatro viajes sin costo de hasta 45 minutos cada uno, con validez de 18 a 3 h. Para acceder a este beneficio, será necesario tener la app Ecobici y descargar el pase libre.

Este año se sumarán los flamantes buses eléctricos de 18 a 3 h, con recorridos cada 15 minutos que se iniciarán y finalizarán en la Usina del Arte.

