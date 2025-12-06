Homenaje musical a Mercedes Sosa

Ciclo: Antidomingos en el Recoleta. Espectáculo homenaje a Mercedes Sosa en un formato íntimo de guitarra (Claudio Sosa) y voz (Gabriel Plaza). La propuesta combina canciones emblemáticas del repertorio de la Negra con relatos y momentos que reconstruyen su legado desde un lugar profundamente humano. Integrado por clásicos del cancionero latinoamericano y de la nueva canción con una selección que resume la vida y obra de Mercedes Sosa. El domingo 7 a las 19 h en la Capilla del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). La entrada es libre y sin costo para residentes y argentinos y el ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio. No se suspende por lluvia.

Relacionado