Juntistas repudian las faltas de respeto de Jorge Macri, durante su visita a Liniers La Bocina 5 de diciembre de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/12/repudio-juntistas-a-macri.mp3 POPURRÍ XL – 05/12/25 FOTO: Cosas de Barrio Relacionado Continue Reading Previous: JUANITA LARRAURI. Vecina Ilustre de FlorestaNext: Homenaje musical a Mercedes Sosa NOTAS RELACIONADAS Detectan camioneta robada, gracias al anillo digital: un detenido La Bocina 3 de diciembre de 2025 Operativo anti picadas en la Comuna 9, con 21 vehículos retenidos La Bocina 1 de diciembre de 2025 Reforma integral de la Plaza de los Mataderos, en la Comuna 9 La Bocina 28 de noviembre de 2025