6 de diciembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

03-camioneta

Detectan camioneta robada, gracias al anillo digital: un detenido

La Bocina 3 de diciembre de 2025
30-control vehicular

Operativo anti picadas en la Comuna 9, con 21 vehículos retenidos

La Bocina 1 de diciembre de 2025
default

Reforma integral de la Plaza de los Mataderos, en la Comuna 9

La Bocina 28 de noviembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

periodismo barrial

PERIODISMO BARRIAL. La lucha por la Ordenanza 52.360

La Bocina 6 de diciembre de 2025
04-mercedes sosa

Homenaje musical a Mercedes Sosa

La Bocina 6 de diciembre de 2025
05-jorge macri en liniers

Juntistas repudian las faltas de respeto de Jorge Macri, durante su visita a Liniers

La Bocina 5 de diciembre de 2025
juanita larrauri

JUANITA LARRAURI. Vecina Ilustre de Floresta

La Bocina 5 de diciembre de 2025