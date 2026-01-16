Nueva función de “YO, sin culpa” de Leo Maiello, en el Abasto Concert

“YO, sin culpa“, de Leo Maiello, hará otra función en Buenos Aires por localidades agotadas. La nueva presentación será el sábado 31 de enero a las 21, en el Abasto Concert (Aguero 486).

El psicólogo y comunicador Leo Maiello llega al escenario de Abasto Concert con su nuev a propuesta: “YO, sin culpa“. A través de una charla en vivo que escapa a las etiquetas tradicionales, Maiello propone un encuentro que mezcla la reflexión clínica con música y humor, invitando al público a revisar los patrones que repetimos y las creencias que nos limitan.

“YO, sin culpa“ no se presenta como una clase magistral ni como un show de stand up convencional. Es una conversación honesta en tiempo real que expone esos mecanismos cotidianos que nos llevan a sentir culpa por amar, por desear, por equivocarnos o simplemente por elegir nuestro propio camino. El espectáculo busca crear un espacio seguro donde el público pueda reconocerse en historias reales y, tal vez, salir de la sala sintiéndose un poco más liviano.

Un encuentro personal y musical

La música juega un rol fundamental en esta experiencia, funcionando como un complemento que aporta matices emocionales y personales al relato de Maiello. Lejos del teatro tradicional, esta propuesta se define como una invitación directa a dejar de castigarnos por ser quienes somos, desarmando la culpa que muchas veces cargamos por el solo hecho de existir.

Con una mirada cercana y empática, Leo Maiello logra transformar la psicología en una herramienta compartida, haciendo que temas profundos se vuelvan accesibles a través de la emoción y la reflexión conjunta.

