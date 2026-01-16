Una falla en la subestación Morón provocó el gigantesco apagón

La empresa Edenor informó queel apagón del jueves, se debió a que “aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV“, lo que provocó un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes.

La contingencia fue de tal magnitud que “comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor“, afectando principalmente al corredor norte y oeste de su área de concesión.

El operativo de restitución del servicio

Tras detectarse el incidente, se activaron de inmediato los protocolos operativos de reposición. Según el reporte de la distribuidora, la normalización fue rápida:

A los 30 minutos: “Más del 50% de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado“.

A los 60 minutos: “Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido“.

