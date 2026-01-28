En Cosquín, la coplera salteña Mariana Carrizo pidió por los incendios en el Sur La Bocina 28 de enero de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/01/coplera-carrizo-incendios.mp3 POPURRÍ XL – 28/01/26 Relacionado Post navigation Previous: En Mar del Plata, los vítores se convirtieron en puteadas NOTAS RELACIONADAS En Mar del Plata, los vítores se convirtieron en puteadas La Bocina 28 de enero de 2026 0 Se suicidaron seis soldados en un mes (uno, en la quinta de Olivos) La Bocina 27 de enero de 2026 0 Lo amenazaron y torturaron para que no le reclame a la empresa La Bocina 27 de enero de 2026 0