Lidia Borda y el Negro Falótico le cantan al amor, en “Noche de boleros”

Semana del Amor: Lidia Borda y el Negro Falótico. Estos dos artistas se encontrarán por primera vez en escena para compartir Noche de boleros, un concierto íntimo que propone un recorrido clásico por este género fundamental de la canción latinoamericana. Dos voces actuales de la música rioplatense se unen para estrenar un repertorio que pone en primer plano las canciones de Armando Manzanero, junto a otros clásicos inolvidables del bolero.

La propuesta se apoya en una formación instrumental —piano, contrabajo, percusión, violonchelo, violín y guitarra— que acompaña y realza el diálogo entre ambas voces.

El viernes 13 a las 20 h en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada libre y por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia.

