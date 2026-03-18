Cambio de mano en el Pasaje Caranday La Bocina 18 de marzo de 2026 1 minute read Desde el jueves 19 de marzo, la calle Caranday entre Nogoyá y Lascano pasará a tener sentido único de circulación hacia Lascano. Estos cambios buscan ordenar el tránsito en la zona y mejorar la seguridad vial. Relacionado Post navigation Previous: A 50 años del golpe militar, la marcha Orletti-Olimpo volverá a unir el horrorNext: VILLA REAL. Barrio chico, de corazón grande NOTAS RELACIONADAS VILLA REAL. Barrio chico, de corazón grande La Bocina 18 de marzo de 2026 0 A 50 años del golpe militar, la marcha Orletti-Olimpo volverá a unir el horror La Bocina 17 de marzo de 2026 0 El Presidente de All Boys convocó a celebrar el cumpleaños del club en el Rocca La Bocina 13 de marzo de 2026 0